La 'SoloWomenRun' cala il tris. Il 5 marzo marea rosa di corsa a Cagliari

In settemila pronte alla competizione, il percorso Ŕ ancora top secret. Doppia formula, dieci o 5 chilometri. L'evento, come sempre, con uno sguardo "sociale" dedicato alle donne.







CAGLIARI - Aperte le iscrizioni a Cagliari per la terza 'SoloWomenRun', la corsa tutta al femminile che si svolge domenica 5 marzo prossimo, organizzata da 42K Srl in partnership con Apd Miramar, in collaborazione con l'Asd Cagliari Atletica Leggera, con il patrocinio del Comune di Cagliari e sotto l'egida di Asi. Al via il punto rosa, dove si possono effettuare le iscrizioni, aperto al Centro Medico I Mulini, main sponsor, in via Piero della Francesca 5, Selargius, da lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 19:30 e sabato dalle 10 alle 13. Restano comunque aperte le iscrizioni online. La corsa è a numero chiuso, con il tetto massimo alzato a quota 7mila partecipanti, ed è confermata la doppia formula, con il percorso Open, aperto a tutte, di circa 5 chilometri, da completare correndo o passeggiando, e il tracciato Challenge, di circa 10 chilometri, con classifica finale.

L'evento fa parte dell'esclusivo circuito nazionale di corsa femminile solidale 'SoloWomenRun' che sposa sport e responsabilità sociale. "Come ogni anno le associazioni del territorio sono state invitate a presentare un progetto - spiega Isa Amadi, titolare di 42K Srl - che viene valutato da un comitato etico, e che può essere premiato con un contributo. È fondamentale per noi rivolgere l'attenzione ad iniziative di solidarietà verso il mondo femminile, sia promuovendo la sensibilizzazione nei confronti di tutte le problemematiche legate alla donna, sia aiutando concretamente diverse reatà, sostenendo i porgetti presentati".

Sono oltre 2mila le donne già iscritte alla Cagliari 'SoloWomenRun' 2017, e molti sono i gruppi e le associazioni, che hanno potuto usufruire di tariffe agevolate. Ma sono tante anche le donne che si sono iscritte singolarmente, dopo aver preso parte già alle passate edizioni. Tra chi ha già concluso l'iscrizione anche piccoli team di mamme, colleghe e amiche.