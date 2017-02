Il Cagliari fa punti in trasferta. 1-1 nella tana della Sampdoria

GENOVA - Termina con un pareggio una partita che vede il Cagliari dominare a larghissimi tratti, con la Sampdoria in grande difficoltà. Gli isolani strappano un punto, ma c'è l'amaro finale in bocca: il gol annullato ad Ibarbo nei minuti finali è valido, l'arbitro Massa di Imperia vede un fuorigioco che, nei fatti, non c'è. Le reti "validate" sono due, una per parte: al sesto minuto Isla per i rossoblù, al 22esimo Quagliarella per i blucerchiati.

Si muove la classifica, ed è una delle rare volte, in questo campionato, che ciò accade in trasferta. Quattordici punti di vantaggio sulla terzultima posizione, un bottino da mantenere quanto meno invariato. Prossima gara, tra sette giorni: domenica 26 febbraio, in Calabria, fischio d'inizio alle 15:00 per la sfida al Crotone.