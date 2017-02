Tirosub, Russo campione sardo

Dopo anni di assenza torna in Sardegna il tirosub, con il primo trofeo "Scuola Apnea Sardegna", organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Ventuno atleti, provenienti da tutta Italia, hanno partecipato alla competizione che si è tenuta domenica mattina, nel centro sportivo "Atlantide" di Elmas. La prima edizione del trofeo segna una nuova stagione di questa disciplina nell'Isola. La gara fa parte infatti del circuito delle selettive per i Campionati italiani, ai quali ora i sardi potranno partecipare.

Marco Russo, del club Scuola Apnea Sardegna, si è piazzato primo - tra gli isolani - nelle specialità singole: tiro libero, biathlon e superbiathlon. Mentre una delle due squadre dell'associazione Sas ha rastrellato gran parte dei premi. Nella classifica valida per i campionati italiani, il maggior numero di medaglie va ai campioni Simone Mimotti, con le pinne tricolori (Club Spazio Sub Livorno), Claudio Battilomo (Syrako Sub - Siracusa) e Cristiano Bertin (Circolo Sub Biella). A bordo vasca, per l'occasione, anche il direttore tecnico della Nazionale di tirosub, Marco De Santis.