Il Cagliari passa a Crotone: ci pensa Borriello

Cagliari vittorioso in trasferta. I rossobl¨ si impongono due a uno contro il Crotone nonostante una prestazione sottotono.







CAGLIARI - Un gol da attaccante puro, quale è Marco Borriello, al 68' consente al Cagliari di guadagnare tre punti in trasferta contro il Crotone. La partita era partita male per il Cagliari che già al 9' del primo tempo si trovava sotto di un gol: a segno Stoian del Crotone. A pareggiare i conti ci aveva pensato al 31' Joao Pedro. Infine la gran giocata di Borriello che al venti minuti dal termine liberandosi di due uomini con un tocco infilava il portiere avversario con un tiro dal limite dell'area. Nonostante la prestazione non esaltante il Cagliari ritrova la vittoria dopo cinque turni.