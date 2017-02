Basket, la Dinamo sconfitta a Pesaro

La Dinamo Banco di Sardegna cade alla Adriatic Arena contro un’agguerrita Victoria Libertas Pesaro. I ragazzi di federico Pasquini, nonostante un avvio di grande energia, subiscono la rimonta della Consultivest cheristabilisce la parità dopo 24’ di gioco. Nel finale punto a punto sono due giocate determinanti di Thornton (28 pt) a mettere il sigillo sulla vittoria dei biancorossi.

I giganti, reduci dal tour de force delle 4 partite in 5 giorni, cadono ma con onore sul campo marchigiano: doppia cifra per Dusko Savanovic e Josh Carter, 13 punti a testa: l’ala serba sfiora la doppia doppia con 9 rimbalzi a referto e 6 falli subiti. Bene Rok Stipcevic e David Bell, autori entrambi di 9 punti, importante apporto nel pitturato di Tau Lydeka (6 pt, 4 rb) e quello di Lollo D’Ercole dalla panchina, a segno con due triple importantissime.

Domani la squadra farà rientro in Sardegna dove si metterà subito al lavoro in vista del match del Round of 16 di Basketball Champions League contro Le Mans Sarthe in programma mercoledì al PalaSerradimigni.