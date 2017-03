Solo Women Run a Cagliari, già superate le 5mila iscrizioni. Domenica si corre

CAGLIARI - Conto alla rovescia all'insegna di una nuova impennata di iscrizioni per la terza Cagliari SoloWomenRun in programma domenica 5 marzo. "A Cagliari stiamo promuovendo la cultura dello sport anche come strumento di socializzazione, integrazione e senso civico - spiega l'assessore comunale allo sport Yuri Marcialis - nella convinzione che l'ambiente sportivo possa aiutare ad educare e formare cittadini migliori; per queste ragioni SoloWomenRun è un'iniziativa che questa amministrazione sostiene con forza". "Cagliari - prosegue - apre il circuito nazionale di corsa solidale al femminile e domenica 5 marzo ci aspettiamo un'invasione rosa per questa manifestazione riservata alle sole donne. Gli aspetti sociali e culturali dell'evento sono di grande rilievo, le donne che parteciperanno alla SoloWomenRun si presenteranno a Cagliari per correre o camminare insieme a tante altre donne (gli uomini potranno fare da spettatori) per divertirsi e sensibilizzare l'opinione pubblica contro la violenza e le disparità di genere."

Sul fronte dei gruppi numerosi al primo posto figura il sodalizio Peter De Luna (Peter Pan + Domus De Luna) con 750 partecipanti, segue Le Palestrate di Dany-associazione Passu Passu con 659, e poi Idea onlus con 291, Asd Relax Fitness con 191 e Pilates Team Assemini con 113. I Charity team che hanno acquistato almeno 250 pettorali alla data del 31 gennaio 2017 hanno potuto presentare un loro progetto solidale relativo al mondo Donna&dintorni, che concorrerà al Charity Goal, ovvero ai contributi solidali che la SoloWomenRun consegnerà ai prescelti dal Comitato Etico SWR.

Continuano comunque le iscrizioni, online fino al 3 marzo (solowomenrun.it) e al Centro Medico I Mulini (main sponsor e partner sanitario ufficiale) dove è stato attivato il Punto Rosa. A tutte viene consegnato il kit SWR con t-shirt, pettorale, sacca personalizzata e diritto al ristoro finale by Conad. Per il ritiro, per i Charity team e i gruppi numerosi è fissato giovedì 2 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30; per tutte le altre iscritte venerdì 3 e sabato 4 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Contemporaneamente al ritiro si possono effettuare anche nuove iscrizioni. Presso il Punto Rosa inoltre sono in vendita anche i gadget esclusivi della SoloWomenRun.

A tutte le partecipanti e a chi ancora desidera iscriversi, il suggerimento è di leggere con attenzione il sito ufficiale solowomenrun.it dove vengo pubblicate e aggiornate costantemente le informazioni relative all'evento, che prevede le due formule consolidate, con la Open (5 km, aperta a tutte, partenza ore 9.30) e la Challenge (10 km con classifica finale, via alle 10.30). Domenica, subito dopo la conclusione delle corse, all'interno dello stadio Santoru, dove è fissato l'arrivo, si svolgeranno le premiazioni.