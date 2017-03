Oristano, domenica si corre la Mezza Maratona del Giudicato

Domenica 5 marzo il nuovo appuntamento nel centro storico con l’obiettivo di confermare i risultati delle prime edizioni. Le iscrizioni alle gare competitive si sono chiuse il 28 febbraio con più di 700 iscritti. Per chi desidera partecipare alla corsa-camminata le iscrizioni rimarranno aperte fino a mezz’ora prima della partenza, ma ci sono già tra ci sono già tra le 200 e 300 prenotazioni.

Si conferma la consueta formula: mezza maratona di 21 km e altre due corse, una non competitiva di 6 km aperta a tutti gli amatori, gli appassionati e i gruppi di cammino che vorranno fare una salutare passeggiata lungo le antiche strade e piazze della città, e una gara sulla distanza dei 12,5 km.

Nel 2016 a trionfare furono Pasquale Rutigliano e Claudia Pinna (che quest’anno cerca il poker) nella gara dei 21 chilometri, Van Eijk Judith e Giovanni Rosso nella 12 km. Anche quest’anno sono attesi i migliori specialisti sardi e praticamente l’intero popolo regionale dei runner. È annunciata la presenza di Qualid Abdelkader (Cagliari Marathon club) e Claudia Pinna (Società Laguna Cagliari), Alice Capone (Athletic Team Sassari) e Manuela Manca (Cagliari Atletica Leggera). Inoltre, saranno presenti gli atleti keniani Daniel Kipkirui Ngeno (società Lib.Orvieto) e Paul Tionging (società Alpi Apuane).

Per tutti la partenza sarà in Via Duomo, da uno dei punti più significativi e rappresentativi della città di Oristano, dove i cavalieri della Sartiglia tentano di infilzare la stella, davanti alla Cattedrale di Santa Maria. Dopo un breve percorso nel centro storico, con passaggio nella piazza Roma, si percorrerà il ponte sul fiume Tirso per dirigersi al santuario della Madonna del Rimedio. Da qui si procederà in direzione Torre Grande verso il Pontile. Gli iscritti alla 21 km proseguiranno costeggiando la pineta. Si percorrerà il bel lungomare per tutto il suo sviluppo, con rientro fino alla torre. Per gli iscritti alla 12 km, invece dopo il bivio per il Pontile si proseguirà fino alla rotonda sulla Strada Provinciale n. 1. Per entrambe le tipologie di gara la strada per rientrare in città è la stessa: attraverso il nuovo ponte di Brabau dalla zona di Sa Rodia, un altro giro per il centro storico oristanese con arrivo nella via Duomo.

Programma della Manifestazione Sportiva

- Ore 8.00 ritrovo giudici ed atleti presso la piazza Eleonora D’Arborea;

- Ore 9.30 termine ultimo per completare le iscrizioni e ritirare i pettorali;

- Ore 10.00 partenza della mezza maratona e della 12,500km competitiva da Via Duomo e a seguire, della - corsa non competitiva;

- Ore 12.30 scadenza tempo massimo per completare la gara il cui arrivo è situato in via Duomo;

- Ore 13.00 premiazioni che verranno svolte nella vicina piazza Eleonora D’Arborea.