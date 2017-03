Follia e concretezza, ecco la ricetta della Dinamo Sassari. 81-75, vittoria thriller su Pistoia

SASSARI - Non si arresta la corsa biancoblù: nell’anticipo valido per la sesta giornata di ritorno del campionato con The Flexx Pistoia i sardi si impongono per 81-75. I ragazzi di coach Federico Pasquini partono forte nella prima frazione e, trascinati da un Trevor Lacey in grande spolvero, mettono a segno il massimo vantaggio in doppia cifra. I toscani però rientrano nel secondo quarto e, condotti da un super Terrence Petteway (24 pt), chiudono avanti di due punti all’intervallo lungo. Nel secondo tempo i giganti trovano il break che gli permette di rimettere la testa avanti con autorità e conquistare i due punti in palio.

Prestazione da incorniciare per Trevor Lacey, autore di 20 punti, 6 rimbalzi, 4 falli subiti e 1 assist con un totale 25 di valutazione. Dusko Savanovic festeggia nel migliore dei modi la partita numero mille da professionista con 12 punti e un sontuoso 10/10 dalla lunetta, 4 rimbalzi e 6 falli subiti. Doppia doppia per Gani Lawal, 10 punti e 10 rimbalzi: doppia cifra a referto anche per l’ultimo arrivato David Lighty, David Bell, e Rok Stipcevic.

DINAMO SASSARI 81 – PISTOIA 75

Parziali: 21-10; 19-30; 18-10; 23-23.

Progressivi: 21-10; 40-42; 58-52; 81-75.

Dinamo Sassari. Bell 11, Lacey 21, Devecchi, D’Ercole, Sacchetti 6, Lydeka 1, Savanovic 12, Stipcevic 11, Lawal 10, Lighty10, Ebeling, Monaldi . All. Federico Pasquini.

The Flexx. Petteway 24, Okereafor 4, Antonutti, Solazzi, Lombardi 2, Crosariol 17, Magro 1, Roberts 12, Moore 8, Boothe 7. All. Vincenzo Esposito.