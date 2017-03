La festa (in corsa) delle donne. In migliaia alla terza 'SoloWomenRun' di Cagliari - LE FOTO

Cinque o dieci chilometri, nessuna differenza: la marea rosa ritorna a invadere pacificamente il capoluogo sardo, da via Roma al campo Santoru. In 5300 approfittano di una giornata di sole per festeggiare.







CAGLIARI - Giornata da incorniciare per l'evento, organizzato da 42K Srl in partnership con Apd Miramar, in collaborazione con l'Asd Cagliari Atletica Leggera, con il patrocinio del Comune di Cagliari e sotto l'egida di Asi, con un record di iscrizioni, che ha segnato quindi oltre 5mila donne in gara, tra queste 246 impegnate nella competitiva Challenge da 10 chilometri e le altre nella Open da 5 chilometri. Partite da viale Diaz, le partecipanti si sono dirette verso via Roma, con giro di boa all'altezza della Rinascente, e poi nuovamente via Roma, viale Diaz, prima di svoltare in via dello Sport con l'entrata spettacolare all'interno dello stadio Santoru.

È Sara Paschina (Shardana Atletica Sassari) con il tempo di 38'34'' la vincitrice della 3.Cagliari SoloWomenRun, la corsa femminile solidale che ha visto oggi al via 5337 donne. Secondo posto per Elisa Pintori (Atletica Serramanna) in 40'45'' e terza Donatella Saiu (Cagliari Atletica Leggera) in 41'25''.