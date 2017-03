Nebbia fitta al Sant'Elia. L'Inter strapazza il Cagliari

Finisce 1-5 per i nerazzurri lombardi: doppio Perisic, Banega, Icardi e Gagliardini mandano al tappeto i rossoblų sardi. Fatale il secondo tempo, lampo solitario ma inutile di Borriello.







CAGLIARI - Primo tempo quasi alla pari, secondo tempo devastante. L'Inter sbanca il Sant'Elia, rifila cinque gol al Cagliari e fa record: è la prima volta, infatti, che i rossoblù sardi incassano così tante reti da parte dei nerazzurri lombardi. Le reti portano la firma di Perisic (al minuto 34 e 47), in mezzo c'è gloria anche per Banega e per l'unica marcatura sarda, a firma di Borriello, al 40esimo. I gol restanti nella ripresa: Icardi su rigore al 67esimo e Gagliardini all'89esimo.

Una sconfitta senza appello, per il Cagliari, che però non pregiudica la corsa verso quota quaranta punti, cioè salvezza. La distanza dalla zona retrcessione rimane, ancora, di sedici punti. Prossima gara: domenica 12 marzo, fischio d'inizio alle 15:00 sul terreno della Fiorentina.