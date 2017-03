Sport

martedì, 07 marzo 2017

"Get Addicted to Sport Values". A Cagliari un progetto per promuovere lo sport

Inizieranno mercoledì 15 marzo a Cagliari le attività del progetto internazionale “Getval – Get Addicted to Sport Values” finalizzato alla promozione del valore della sana pratica dello sport quale strumento di crescita e costruzione di valori positivi nelle giovani generazioni.



Realizzato dall’associazione Tdm 2000 International nell’ambito del programma europeo Erasmus Plus, il progetto vede la partecipazione di 10 soggetti pubblici e privati provenienti da Italia, Grecia, Turchia, Malta, Romania fra i quali il Governatorato di Istanbul, il Comune di Bari, il Provveditorato agli Studi della Regione di Creta, il Dipartimento per lo Sport e le Politiche Giovanili del Comune rumeno di Iasi e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera. Le attività avranno una durata di 18 mesi e coinvolgeranno migliaia di giovani in tutta Europa in una vasta serie di iniziative quali corsi internazionali, workshop, conferenze di approfondimento, campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Non mancheranno naturalmente eventi strettamente legati alla pratica sportiva quali tornei e veri e propri villaggi dello sport che verranno allestiti nei Paesi coinvolti nel progetto. Una particolare attenzione verrà riservata alle scuole e alle società sportive nell’ottica di un progetto che mira a collegare strettamente l’ambito dell’educazione a quello della pratica sportiva. L’evento d’apertura del 15 marzo rappresenterà una sorta di anticipazione delle attività che verranno realizzate durante il progetto. Vi saranno infatti laboratori, momenti di animazione e angoli per la pratica di discipline sportive.