Cagliari, universitari in campo: al via la Coppa Rettore

CAGLIARI - Ventotto squadre, 560 giocatori, oltre cinquanta giorni di gare. La Coppa Rettore 2017 al via. I team sono divisi in tre gironi, due da nove e uno da dieci squadre. Nel girone A giocano Aek Imene, Bettis Conza, Borussia Stortmund, Dinamo Losca, Fc Calici Rampanti, Ied, Le Merendes, Mina Vagante e Partizan Degrado. Il girone B è composto da Ac Cabadda, As Pernia, Baronia United, CfUnited, Ettando Fc, Fb Broddeaux, Kickbulls, Porcogallo Tdb Fc, Sc Atenati. Il girone C ha in lizza Bora Bora Juniors, Celtic Lesbow Fc, Hellas Callonisi, I Califfi, Malos a Ghirare 2002, Mr Brown, Red Rocks Social Club, Sparta Brazzers, Tinta Unita, Uovi Sodi. In calendario fino a cinque gare al giorno dalle 11 alle 21.30.



Con le formazioni degli studenti dell’Università di Cagliari, per la prima volta prendono parte al torneo gli iscritti all’Istituto europeo di Design, a un diploma di specializzazione, a un dottorato di ricerca o ad un master universitario e gli studenti del Conservatorio di musica già in possesso di un diploma di scuola superiore.



Dopo la prima fase con tre gironi all’italiana con sole gare d’andata si proseguirà con la fase finale alla quale accedono le squadre raggruppate in serie A e B in base alla classifica della prima parte del torneo. La squadra prima classificata nella A si aggiudica la Coppa Rettore 2017, le medaglie per ciascun componente e un kit gara Joma per venti giocatori. Seconda e terza classificata conquistano Coppa e medaglie. Identici riconoscimenti alle prime tre della B. Previsto il Cucchiaio di Legno e il premio per la divisa peggiore: l’undici meno elegante riceverà venti kit gara Joma.

L’edizione 2017 è un evento speciale: lo svolgersi delle gare viene seguito passo passo sulla pagina facebook “Coppa Rettore” facebook.com/CoppaRettore. Le riprese video in collaborazione con Tgym, raccontano il torneo con interviste post-partita, highlights e foto delle partite. Il tutto farà parte dell’almanacco delle squadre. Inoltre, spazio e approfondimenti si trovano anche sul sito copparettore.it/calcio