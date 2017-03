Beffa viola al Franchi. La Fiorentina punisce il Cagliari all'ultimo minuto

FIRENZE - Un gol al 92esimo regala la vittoria alla Fiorentina, e il Cagliari si può solo leccare le ferite. Ci pensa Kalinic a far sorridere i viola e far piombare, contemporaneamente, i rossoblù nell'incubo di una nuova sconfitta. Una gara che ha poco da raccontare: poche occasioni da una parte e dall'altra, Cagliari più concreto nel primo tempo, poi la gara viene "addormentata" dal sole e dai diciotto gradi di una domenica toscana di primavera. Fino al pieno recupero, quando con un contropiede da manuale, Tello crossa in piena area sarda e Kalinic insacca di testa alle spalle di Rafael.

Ennesima sconfitta per il Cagliari, che non può che fare autocritica. Il pareggio a un passo contro una squadra decisamente più forte sfuma all'ultimo. In classifica, i punti sono sempre 31, sedici lunghezze dalla terzultima posizione. Ne servono almeno altri nove per raggiungere l'agognata quota salvezza. Domenica prossima, alle 15:00, al Sant'Elia arriva una Lazio in piena corsa europea.