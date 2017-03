Champions League, la Dinamo sconfitta a Monaco aspetta il ritorno

Basket Champions League: alla Salle Gaston Médecin finisce 73-62 per l'As Monaco: i giganti ripartono dal -11 e si giocheranno tutto nella sfida al PalaSerradimigni.







È la formazione di casa ad aggiudicarsi la sfida di andata dei quarti di finale di Basketball Champions League che si è giocata ieri sera. In un match dominato fin dai primi 20’ da Monaco, i giganti risalgono la china dopo essere stati sotto di 22 lunghezze, condotti da un super Rok Stipcevic (17 pt, 4/6 da tre, 5 as), Dusko Savanovic (8 pt, 7 rb) e David Lighty (8 pt, 5 rb) e chiudono il match 73-60. La rimonta biancoverde, messa a segno nei minuti finali del quarto quarto, permetterà al Banco di giocarsi tutto nella sfida di ritorno dei quarti, in programma mercoledì prossimo -29 marzo- al Palaserradimigni. Quello di ieri sera era solo il primo tempo di una sfida lunga 80': si riparte dal -11.