Cagliari, record di iscritti per il duathlon

Sabato 25 e domenica 26 Marzo, la No Limits Sport propone un intero weekend dedicato alla mutidisciplina. Cornice della gara la zona tra via Sebastiano Caboto lato Su Siccu, il Molo Ichnusa e viale Salvatore Ferrara.







L'evento sportivo aprirà le danze sabato 25 marzo alle ore 15.00. Al via oltre 20 team, per un totale di 60 atleti, che si affronteranno in un Duathlon Super Sprint Crono a squadre sulle distanze (2,5 km corsa, 10km bici, 1,25 km corsa). Domenica 26 marzo, a partire dalle ore 11.00, sarà invece il momento del Duathlon Kids, la gara dei giovanissimi a cui quest'anno parteciperanno oltre 70 giovani atleti di età tra i 6 e i 15 anni. Nel pomeriggio sarà invece il turno del Duathlon Sprint, quest'anno gara rank, la gara in assoluto più attesa e più partecipata: saranno oltre 180 gli atleti partecipanti alla gara (140 uomini, 40 donne) che si sviluppa sulle distanze 5km di corsa, 20 km di ciclismo e 2,5km di corsa.