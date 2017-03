Ciclismo, Walter Uccheddu batte se stesso. Bis del record mondiale dell'ora su pista

MONTICHIARI (BRESCIA) - Walter Uccheddu ha conquistato il record mondiale dell’ora di ciclismo su pista, nella categoria “trapiantati” stabilendo il limite a 43,3 chilometri Walter Uccheddu, a distanza di 20 mesi si ripete e batte se stesso, stabilendo il record mondiale dell’ora di ciclismo su pista nella categoria “trapiantati”. Il suo primo record, da dializzato era di 41,9 chilometri. L’evento, che è stato sostenuto dall’Asnet (Associazione sarda neuropatici emodializzati e trapiantati), dal suo presidente Giuseppe Canu e da numerosi sponsor privati, si è svolto nel velodromo di Montichiari, in provincia di Brescia, lo stesso impianto in cui, il 17 maggio 2015, sempre "freccia di Gonnos" (Gonnosfanadiga, il comune del medio Campidano che gli ha dato i natali) ha stabilito il limite dell’ora per un dializzato percorrendo 41,9 chilometri.

Ora, alla non più verde età di 46 anni, Walter Uccheddu si è ripreso un’altra importante rivincita sulla malattia, dimostrando come sia possibile, anche sotto dialisi o dopo un trapianto, svolgere una attività sportiva agonistica e ottenere brillanti risultati. "Questo risultato lo devo a tutti quelli che hanno creduto in me - dice Uccheddu dopo esser sceso dalla bicicletta del record - all’Asnet, ai medici che mi hanno operato e mi stanno seguendo nel post trapianto e anche alla famiglia del mio donatore". Anche Giuseppe Canu, presidente dell’Asnet, che segue Uccheddu in tutte le gare a cui partecipa, si mostra soddisfatto del risultato: "Sostenere queste iniziative sportive che consentono a questi pazienti particolari di ritornare ad una vita normale, fa parte degli scopi della nostra associazione e Walter è un nostro portabandiera in questo ideale". Nuovi impegni in vista per l'atleta: la preparazione in vista dei campionati mondiali per trapiantati in programma a Malaga, in Spagna, a fine giugno prossimo.