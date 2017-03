Basket, il Monaco spegne i sogni europei della Dinamo

È un applauso senza fine quello che accompagna il giro di campo dei giganti al termine della sfida con l’As Monaco. La prima forza del campionato francese dell'As Monaco stacca il biglietto per le Final Four ma al PalaSerradimigni l’onda verde non smette di osannare i propri beniamini: una squadra, un gruppo di grandi uomini e grandi giocatori che ha mostrato cuore e attributi nella corsa sfrenata della Basketball Champions League.

I Kings of Drama, come li definisce BCL, non riescono a ribaltare il -11 dell'andata e salutano la competizione ma a testa altissima, contro un avversario di grande valore. Negli occhi dei cinquemila del PalaSerradimigni le immagini di una stagione europea incredibile, una corsa pazza: dopo la qualificazione al quinto posto nella regular season il cammino dei Giganti in Europa è passato per il turno preliminare di playoff contro Cez Nymburk, con il rocambolesco finale in Repubblica Ceca, e infine gli ottavi di finale con Le Mans. A prescindere dal risultato finale la Dinamo Banco di Sardegna questa sera ha scritto una nuova pagina della sua storia, toccando il punto più alto del cammino in una competizione europea. Un nuovo traguardo che riempie di orgoglio il club e tutto il popolo biancoblu: popolo che per quaranta minuti non ha mai smesso di incitare i suoi giganti.

Dinamo Sassari 76 – As Monaco 79

Parziali: 15-18; 19-19; 20-26; 22-13.

Progressivi: 15-18; 34-37; 54-63; 76-79.

Dinamo Sassari. Bell 20, Lacey 18, Devecchi 2, D'Ercole, Sacchetti 2, Lydeka 10, Savanovic 10, Stipcevic 6, Lawal 4, Lighty 4, Ebeling, Monaldi .All. Federico Pasquini.

Monaco. Davies 14, Bost 11, Wright 24, Sy, Gladyr 20, Poinas, Aboudou, Rigot, Fofana 4, Caner-Medley 4. All. Zvezdan Mitrovic