Dinamo, parla Sardara: "La squadra ha dato tutto"

Questa mattina, nella Club House di via Nenni a Sassari, il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara ha incontrato i giornalisti Al termine del cammino in Europa, con l'uscita a testa alta ieri sera dai quarti di finale della Basketball Champions League con l'AS Monaco, il numero uno biancoblu ha fatto un bilancio del percorso fatto nella storica stagione di Coppa con il punto più alto mai toccato dal club in una competizione europea.

"Facciamo il punto della situazione in un clima assolutamente sereno: la partita di ieri credo sia stata indicativa del livello elevato della Basketball Champions League. Ho ancora il mal di mare dalle palle che volavano da metà campo - ha scherzato - complimenti a Monaco che ha dimostrato di meritare le Final Four, facendo una partita atletica e fisica. Noi arrivavamo da sei mesi senza sosta, in cui fatichiamo a capire dove siamo: abbiamo viaggiato tantissimo ed è inutile negarlo il gap territoriale ci presenta un conto importante, l'altra faccia della medaglia è che viviamo in un'isola bellissima. Sono convinto che ce l'abbiamo messa tutta e voglio ringraziare i tifosi per la vicinanza e il sostegno, così come ringrazio lo staff, gli allenatori e i giocatori perché vado a casa consapevole di aver visto una squadra che ha dato tutto".

Il prossimo anno pensate di fare di nuovo la Champions?

"Credo che le direttive data dalla Lega siano le migliori che una società possa desiderare, ovvero la possibilità di scegliere. Noi se ci qualificheremo, potremo scegliere ciò che meglio si adatta ai nostri progetti. Se lo scorso anno c'era solo l'Eurocup quest'anno possiamo dire che la Basketball Champions League ha pari dignità. Dovrebbero esserci due posti in EuroCup e quattro in Basketball Champions League: se si passa il primo turno dei playoff si è dentro".

Domenica arriva Brindisi, un match fondamentale per la classifica...

"È sicuramente una partita fondamentale, scindiamo l'aspetto sportivo da quello sentimentale: io sono grato a Meo Sacchetti come lo sono a tutti coloro che hanno dato il loro contributo alla crescita e alla storia del club. È stato il nostro allenatore per sei anni e sicuramente ci sarà un'emozione particolare, ma dalla palla a due si ragiona solo sul campo e sul fatto che ci servano i due punti. È un match fondamentale dal punto di vista della classifica e ci serve una vittoria per consolidare la nostra posizione nei playoff".