Tra il Cagliari e la salvezza c'è il Palermo in crisi. "Carica giusta, pronti a dare il massimo"

Diciassette punti di differenza, la sfida del Barbera č decisiva per i rossoblų sardi. Ma i rosanero siciliani si giocano una delle ultime chance per restare in serie A. Verso una gara insidiosa.







CAGLIARI - Derby delle Isole dove non è il finale ad essere thriller, ma l'inizio. I rossoblù sardi sono a un passo dalla salvezza, i rosanero siciliani a svariati chilometri di distanza, essendo terzultimi in classifica. Domenica 2 aprile, fischio d'inizio alle ore 15, la gara della verità, di tutta una stagione, per entrambe le squadre. Se vince, il Cagliari è, nei fatti, salvo al novantanove per cento. Se vince, il Palermo può continuare a tenere accesa la fiammella della speranza. Si va verso un match senza esclusione di colpi, dove il pareggio è l'ultimo dei risultati al quale pensano entrambe le squadre.

“Giochiamo contro una squadra affamata di punti che si gioca le ultime chance per sperare nella salvezza. Dobbiamo farci trovare pronti ad affrontare le insidie tecniche e psicologiche. In alcuni momenti tu fai la partita, in altri magari sono loro ad avere il pallino del gioco", dice il mister rossoblù, Massimo Rastelli. "Le transizioni faranno la differenza. Quel che importa è metterci la giusta carica e determinazione, capire che tipo di partita andiamo ad affrontare. Palermo è una piazza calda, la squadra ha preso il carattere del suo allenatore. Secondo me hanno ancora buone possibilità di salvarsi”. La settimana internazionale toglie a Rastelli tanti giocatori. “Sarebbe stato certo meglio avere a disposizione tutti, ma abbiamo lavorato comunque bene, sono soddisfatto: c’è un buon clima e la consapevolezza di giocarcela nel modo migliore. Isla è tornato dopo aver giocato due partite nel giro di pochi giorni, ma sta bene, devo valutare se schierarlo dall’inizio o meno. Ho provato in ogni caso altre alternative, giusto per avere un paracadute”.