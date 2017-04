Le Olimpiadi degli studenti Erasmus sbarcano a Cagliari. In 369 da tutto il mondo

CAGLIARI - Il capoluogo sardo ospita le olimpiadi Erasmus. Coinvolti 369 ragazzi provenienti principalmente da nazioni europee, ma anche dal Nordafrica e dal Sud e centro America, proiettano Cagliari in una dimensione internazionale, a conferma della vocazione che l'ha portata a vincere il titolo di Città Europea dello Sport 2017. La National Erasmus Gamessi svolge dal 6 al 9 aprile prossimi nei campi Cus di via Is Mirrionis. Una vera e propria festa dello sport organizzata dall'Esn Exchange Erasmus Student Network sede di Cagliari, associazione no profit di studenti volontari che conta ben 52 sezioni in Italia e che organizza eventi culturali e ludici per l'integrazione degli studenti Erasmus. È l'assessore comunale con delega allo Sport, Yuri Marcialis. a fare gli onori casa rimarcando che l'evento che partirà giovedì, il 6 aprile per l'appunto, rappresenta l’occasione per promuovere, all’insegna dello sport e della cultura, i valori di internazionalizzazione, socializzazione e cooperazione. “L'olimpiade Erasmus, per la prima volta a Cagliari – ha sottolineato il titolare dello Sport – rientra a pieno titolo nell'idea di sport dell'Amministrazione comunale".

Sulla stessa linea anche il prorettore dell'ateneo cittadino. “Erasmus non è soltanto sostenere esami all'estero – dice Francesco Mola – ma esperienza di vita”. Inoltre, nel caso di specie, “il NEG (National Erasmus Games) di Cagliari suggella l'anno di Città europea dello sport 2017”. Nel dettaglio, hanno spiegato Manuela Locci, Nicola Olivieri e Alessandro Satta di ESN, l’evento principale di NEG 2017 si svolgerà nelle giornate del venerdì 7 e del sabato 8 con le turnazioni dei vari tornei ad eliminazione di pallavolo, calcio a 5, basket e degli altri sport e con la proclamazione delle squadre vincitrici (in tutto sono 23 provenienti da altrettante città italiane). L'apertura ufficiale giovedì 6 aprile nella facoltà di Architettura. La sera del venerdì è destinata a momenti di svago e integrazione al Cus, una cena con concerto e dj set. E sabato, la festa di chiusura al Beer Beach, al Poetto. Infine, la giornata di domenica, il 9 aprile, è invece dedicata a far conoscere ai partecipanti la Sardegna e la sua cultura, attraverso una breve escursione al sito Su Nuraxi a Barumini e alla giara di Gesturi.