Cagliari, domenica la Vivicittà: si corre nel lungomare Sant'Elia

CAGLIARI - Il lungomare Sant'Elia ospiterà l'edizione 2017 di Vivicittà, corsa di atletica organizzata a livello nazionale e in contemporanea in tutta Italia. Si svolgerà su due distanze: la prima di 12 chilometri e la seconda di 4 chilometri che in realtà sarà una camminata.

Vivicittà: per l'ambiente, per la pace, per il dialogo. "E' una corsa di tutti e per tutti - questa lo spirito che ha voluto dare la Uisp che organizza l'evento -, caratterizzata da un forte impegno sociale, civile e ambientale. Si corre in contemporanea in decine di città italiane e estere". Nelle sue scorse edizioni Vivicittà ha toccato città come Sarajevo, Beirut, Gerusalemme e i campi profughi palestinesi, Bucarest, Kinshasa, Makeni, Yokoama.

La partenza è prevista alle 10.30 dal parcheggio Cuore dello stadio Sant'Elia. Per iscriversi, il costo è di 10 euro, c'è tempo fino alle 19 di venerdì 7 aprile per quanto riguarda la corsa di 12 chilometri mentre ci si potrà iscrivere alla camminata anche domenica mattina prima della gara. Il percorso si snoderà tra lo stadio e il lungomare Sant'Elia.