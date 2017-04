I giganti si impongono su Trento 57-66

La Dinamo Banco di Sardegna si impone su Trento e conquista l'anticipo dell'undicesima giornata di ritorno del campionato. I ragazzi di coach Federico Pasquini agganciano la Dolomiti Energia a quota 30 punti in classifica vincendo 66-57 nel fortino trentino.







I giganti partono forte, condotti da un super David Bell, alla seconda sfida consecutiva a quota 20 punti, chiudendo al 10' avanti di 5. I padroni di casa però riacciuffano gli isolani e, grazie a una prodezza di Moraschini, mandano le squadre negli spogliatoi avanti di un possesso (33-30). Nel secondo tempo Sassari e Trento si affrontano a viso aperto, i giganti chiudono avanti di misura al 30' e nei minuti finali trovano l'allungo decisivo per portare a casa i due punti, trascinati dalle triple decisive di Lighty, Stipcevic e Bell.

Determinante un David Bell in grande spolvero, 20 pt con 3/6 da tre, mentre Sacchetti -alla presenza numero 255 in maglia biancoblu- sfiora la doppia doppia con 9 punti e 10 rimbalzi, cui si aggiungono 4 preziosi assist. Bene David Lighty, ex del match che nella sfida di andata militava nelle fila bianconere, autore di 7 punti e 6 rimbalzi e un buon apporto dalla panchina del solito Rok Stipcevic (11 pt) e del ritrovato Josh Carter (6 pt, 5 rb).

Aquila Trento 57 - Dinamo Sassari 66

Parziali: 15-20; 18-10; 14-18; 10-17.

Progressivi: 15-20; 33-30; 47-48; 57-66.

Dolomiti Energia Trento. Sutton 16, Bernardi, Craft 7, Moraschini 7, Forray 3, Conti, Flaccadori 9, Lovisotto, Gomes 8, Hogue 7, Lechtaler. All. Maurizio Buscaglia

Dinamo Sassari. Bell 20, Devecchi, D’Ercole, Sacchetti 9, Lydeka 6, Savanovic 3, Carter 6, Stipcevic 11, Lawal 4, Monaldi, Lighty 7, Ebeling. All. Federico Pasquini.