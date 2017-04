Tris del Torino, Cagliari ko al Sant'Elia

Cagliari sconfitto in casa dal Torino. Al Sant'Elia i granata passano con il risultato di 2 a 3. Di Borriello al 18° la rete, su rigore, che illude i sardi. Il Toro infatti ribalta il risultato in cinque minuti: prima grazie al gol di Ljajic al 33° seguito da quello del capocannoniere della serie A Belotti al 38°. Il sigillo al match arriva nella ripresa, al 53° segna Acquah. Al 95° il nordcoreano Kwang-Song Han accorcia le distanze con il suo primo gol in Italia ma per il Cagliari non basta.