Foto del giorno: 12 aprile 1970 il Cagliari conquista il suo storico Scudetto

Un anniversario particolare quello di oggi per i tifosi del Cagliari: il 12 aprile di 47 anni fa i rossoblù conquistarono lo storico Scudetto, unico nella storia della squadra sarda.







Cagliari - Bari 2 a 0. Fu questo il risultato che sancì definitivamente la vittoria del Cagliari nel campionato di Serie A 1969/1970. Una data storica per i più fedeli tifosi del Cagliari che hanno fissato nella mente la data del 12 aprile. 47 anni fa con due reti segnate rispettivamente dal bomber Gigi Riva e da Bobo Gori il Cagliari si impose in casa sulla squadra pugliese. Fu una vittoria memorabile festeggiata da tutta la Sardegna e dai tantissimi emigrati in Italia e all'estero.

In alto una foto della squadra campione d'Italia: da sinistra in piedi Nenè, Albertosi, Niccolai, Domenghini, Riva; in basso: Martiradonna, Brugnera, Gori, Zignoli, Cera, Greatti.