Il Cagliari liquida con un poker il Chievo. La salvezza matematica è a un passo

I rossobl¨ sardi risolvono il match nel primo tempo: reti di Borriello, Sau e Joao Pedro (con bis nella ripresa). I giallobl¨ mai in partita. 38 punti in classifica, la conferma in serie A Ŕ una pura formalitÓ.







CAGLIARI - Sono i tre mattoncini (punti) più importanti, quelli messi in cassaforte dai rossoblù sardi nel match prima della Pasqua. Perchè? Semplice: perchè la salvezza matematica è davvero a un passo, e già nella prossima gara (domenica 23 aprile, in casa dell'Udinese) la possibilità di fare festa per la conferma in serie A è altissima. 4-0 al Chievo, novantadue minuti con una sola "storia", quella scritta dai sardi. Borriello apre le danze all'11esimo, al 15esimo tocca a Sau firmare il raddoppio. Sempre nel primo tempo, tris di Joao Pedro al minuto quaranta, con il bis al novantesimo.

Sei giornate alla fine del campionato, dodicesima posizione in classifica e ben diciassette punti di vantaggio sulla terzultima posizione. L'urlo di gioia della "conferma" nella massima serie rimane ancora in gola, almeno per altri sette giorni. Allo stadio Friuli, quasi sicuramente, la grande festa. Bisogna solo attendere la fine della settimana che inizia con Pasquetta. Intanto, una Pasqua 2017 tutta piena di felicità per il Cagliari.