Quartu, al Poetto torna il frisbee internazionale. Via al torneo

CAGLIARI - Torna sul lungomare Poetto di Quartu la terza edizione del torneo internazionale di Beach Ultimate Frisbee della Sardegna: il Sundisc 2017, da domani, venerdì 21 a domenica 23 aprile, curato dall’Asd Ichnos Flying Disc di Cagliari. In campo, attualmente 113 giocatori e giocatrici provenienti da diverse nazioni d’Europa (Polonia, Francia, Turchia, Germania, Olanda, Belgio, Croazia, Austria, Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Svezia, Ungheria), dagli Stati Uniti, dal Camerun, dall'Australia e dall'America Latina (Brasile, Colombia, Messico e Bolivia). L’evento è stato approvato dal Bula (Beach Ultimate Lovers Associations, www.beachultimate.org), l’organizzazione internazionale che regolamenta e promuove l’Ultimate Frisbee in spiaggia.

L’Ultimate Frisbee è uno sport a squadre miste che si gioca col frisbee: scopo del gioco è ricevere il disco nella meta avversaria attraverso passaggi fra compagni di squadra, e si basa sul principio del fair play garantito dall’assenza di arbitro che stimola, di fatto, la risoluzione amichevole delle controversie.

Nel caso del Sundisc si tratta di un torneo con formula Hat a squadre miste (donne e uomini giocano insieme), ossia un torneo nel quale ad iscriversi non sono le squadre ma i singoli giocatori che, in base al livello di gioco dichiarato da ciascuno, andranno a comporre le squadre del tutto inedite. Verranno create dodici squadre, composte ognuna da 9, 10 giocatori.

Teatro del Sundisc sarà il litorale del Margine Rosso, fronte “McDonald’s”, dove in poco meno di 5 mila metri quadri di arenile saranno ospitati tre campi da gioco più gazebi e attrezzature varie.

Domani pomeriggio inizierà ufficialmente il torneo col consueto Welcome party (allo Splash Pool, il bar della piscina di Quartu), una sorta di aperitivo durante il quale i giocatori avranno l’occasione di conoscersi, salutarsi e completare le fasi di iscrizione, ma è da sabato che il Sundisc entrerà nel vivo: dalle 9 fino alle 15 verranno disputate complessivamente una trentina di partite, cui seguirà la cena e il party (da Aqua, sul litorale quartese), e una decina di gare si svolgeranno domenica mattina. Nel pomeriggio il clou della tre giorni: si assisterà alla semifinale, alla finale e alle premiazioni di prima, seconda e terza classificata, miglior giocatore, migliore giocatrice, e squadra vincitrice dello Spirit of the game (spirito del gioco e fair play).