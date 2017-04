Sfida all'oceano, Andrea Mura salpa da Cagliari. In centinaia "soffiano" sulla barca dello skipper - FOTO/VIDEO

CAGLIARI - "Buon vento", l'augurio migliore che si può fare a un velista. Sono in tanti a dirlo a Andrea Mura, skipper sardo pronto alla Ostar, per quanto la regata più antica per navigatori solitari si svolga contro vento, contro corrente, contro mare e con temperature quasi polari. L'evento è in programma ogni quattro anni da Plymouth (Inghilterra) a Newport (America). 2850 miglia belle toste, con l'unica compagnia dello sconfinato oceano.

Nel 2013 la vittora di Mura, dopo venti lunghi e interminabili giorni di navigazione. Adesso è pronto per tentare il bis e portare la bandiera dei 4 mori sul gradino più alto del podio. Al porto di Cagliari, in centinaia lo abbracciano e lo sospingono, idealmente, verso il traguardo. Ci sono anche i Dimonios ad aumentare l'"ufficialità" dell'evento. A bordo della sua "Vento di Sardegna", Mura raggiunge Plymouth, città dalla quale, il 29 maggio prossimo, parte la nuova ed emozionante sfida.