Torino non spaventa la Dinamo Sassari. "Pronti a combattere palla su palla"

I biancoblù sardi in trasferta nella città della Mole: match domenica 23 aprile alle 18:15. In palio due punti per continuare a scalare la classifica. "L'obbiettivo finale è arrivare tra le prime quattro".







SASSARI - Da un lato il sogno di arrivare sempre più in alto, dall'altro quello di concludere la stagione senza troppi danni. Troppo vicini - anzi, praticamente in tasca - i playoff scudetto per la Dinamo Sassari, troppo lontana la quota necessaria per rientrare seriamente nei giochi per Torino. Ecco i due "sapori" della gara in programma al PalaRuffini, palla a due domenica 23 aprile alle 18:15.

"Torino è una squadra cambiata rispetto al girone di andata perché in questo momento sta giocando senza Deron Washington e Chris Wright. Quando si è infortunato DJ White hanno messo dentro Ryan Hollis, e nel momento in cui è rientrato White sono diventati molto fisici sotto canestro perché con Mazzola, Hollis, Wilson e White giocano con quattro lunghi di grande valore. È un'avversaria da temere", spiega il coach dei sardi, Federico Pasquini. "Dobbiamo essere bravi a capire il ritmo della partita, perché incontriamo una squadra che vuole usare l'atletismo per essere fisica sotto canestro e che cerca di correre per creare fuori dai giochi, con Poeta e Harvey su tutti".

Dopo lo spazio di rito concesso agli avversari, Pasquini si concentra sugli obbiettivi dei suoi ragazzi. "Arrivare tra le prime quattro, può essere il coronamento di un lavoro fatto in una determinata maniera e di una crescita che c'è stata, come dicono i risultati. Se ragioniamo sulle ultime 15 partite abbiamo conquistato 11 vittorie, siamo stati in grado di crescere molto grazie all'evoluzione che abbiamo avuto tra febbraio e marzo".