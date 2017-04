A Chia il triathlon parla tedesco e danese. Frodeno e Pedersen senza rivali - LE FOTO

Il campione del mondo dominata sul "percorso più bello del mondo". Tra le donne vince in rimonta la danese Camilla Pedersen. In 400 al via in una giornata tra sport e paesaggi mozzafiato.







CHIA (CA) - Jan Frodeno vince il Chia Sardinia Triathlon 2017 impressionando con una performance che ha unito potenza e classe e che ha lasciato nulla agli avversari, staccati già dalle prime bracciate. L'intera gara svolge in condizioni climatiche davvero buone, con il sole e senza vento, con il maestrale spirato nei giorni di vigilia che si placa per regalare ai triatleti - oltre 400 al via - anche qualche grado in più in acqua. Frodeno conclude il percorso sul medio (1,9 chilometri di nuoto - 90 chilometri di bike - 21 chilometri di corsa) con il tempo di 3 ore 47 minuti e 45 secondi, con un vantaggio di oltre 12 minuti sul secondo Alberto Casadei e di circa 15 minuti su Jonathan Ciavattella.

L'oro olimpico di Pechino 2008 e due volte campione ironman svolge una gara solitaria sin da subito, chiarendo la ragione perché da anni è l'assoluta superstar della triplice disciplina. Nei suoi movimenti e nel suo atteggiamento di gara la consapevolezza della propria forza e un assoluto controllo della situazione, con una concentrazione sempre alta nonostante, per lunghi tratti, specie in bici, si sia trovato "uomo solo al comando". Appena giunto al traguardo, Frodeno afferma senza alcun dubbio che la frazione in bicicletta qui a Chia "è in assoluto la più bella che io abbia mai corso".

Tra le donne trionfa Camilla Pedersen. La danese, pluricampionessa della mezza distanza, chiude la frazione di nuoto in terza posizione per poi rifarsi in bici dove rimonta le avversarie senza più guardarsi indietro. Camilla ha chiuso in 4 ore 23 minuti e 30 secondi, la seconda classificata è Sara Dossena, atleta tesserata Laguna Running quindi "di casa", terza la tedesca Laura Zimmerman.