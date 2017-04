IL CAGLIARI SUPERA IL PESCARA, È FESTA GRANDE. I SARDI RESTANO IN SERIE A!

Al Sant'Elia termina 1-0, rete di Joao Pedro nel primo tempo. La matematica sorride ai rossobl¨ isolani, salvezza in cassaforte. Gioia sugli spalti, il principale obbiettivo della stagione Ŕ realtÓ.







CAGLIARI - È - ancora una volta - serie A. Stavolta, però, si tratta di una conferma: l'anno scorso la promozione dalla B, l'attualità racconta di una salvezza matematica. Ciao ciao "quota di galleggiamento" dei 40 punti, ce n'è già uno in più. E, a quattro giornate dalla fine, il bottino può essere solo incrementato. I rossoblù raggiungono l'obbiettivo "minimo", ma contemporaneamente più importante, della stagione. Anche il prossimo campionato della serie regina vede protagonisti i sardi.

La gara con il Pescara si esaurisce in pochissime parole, un pieno andamento lento: la rete su rigore di Joao Pedro decide il match, novantaquattro minuti tondi da tipica partita di fine stagione. Gli abruzzesi dell'ex Zdenek Zeman già in B, i sardi di Massimo Rastelli bisognosi della calcolatrice per poter grigare, nuovamente, con tutta la gioia possibile: "serie A, serie A!".