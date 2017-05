Aspettando il Giro d'Italia, chi sono i favoriti per la vittoria finale

La Sardegna è pronta ad abbracciare il Giro d'Italia. Venerdì 5 maggio il via alla corsa rosa da Alghero, poi Olbia, Tortolì e Cagliari nelle successive tre tappe. Dopo l'assenza di Fabio Aru e la tragica scomparsa di Michele Scarponi ecco chi sono i favoriti per la vittoria finale.







CAGLIARI - Tutti i potenziali favoriti di questa edizione 100 del Giro d’italia a tre giorni dal via ad Alghero. Solo uno alzerà il Trofeo Senza Fine in Piazza Duomo a Milano il 28 Maggio. Come spesso accade le ultime tappe probabilmente saranno quelle decisive ai fini della della Classifica Generale del Giro 100. Solo il piú forte, capace di dominare le montagne e superare la prova finale contro il tempo, potrà innalzare il Trofeo Senza Fine ed indossare l’ultima Maglia Rosa davanti al Duomo di Milano.

Ecco i protagonisti annunciati per la vittoria finale:

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Dei corridori al via del Giro 100, il siciliano è l’unico ad aver vinto due volte il Giro d’Italia (2013, 2016). Il campione in carica ha costruito la sua stagione con l’unico obiettivo di eguagliare Bernard Hinault l’ultimo ad aver vinto tre edizioni della Corsa Rosa (1980, 1982, 1985). "Sono molto contento di partecipare ad un'edizione così significativa. Oltre al fatto di essere il centesimo Giro, quest'edizione mi piace perché tocca le due isole – Sardegna e Sicilia – che di rado vedono il 'grande ciclismo'. Ciliegina sulla torta - ha detto Nibiali -, l'arrivo nella mia città Messina, anche in questo caso evento molto raro. Sogni e aspirazioni? Senza dubbio, dare il meglio il me e poi sarà la strada a decidere".

Nairo Quintana (Movistar). Il Giro d’Italia è stato il primo grande giro vinto dal corridore colombiano, nel 2014. Memore di ciò, il vincitore della Vuelta a España 2016 ha dichiarato che non avrebbe potuto mancare la 100esima edizione della Corsa Rosa. Dopo aver conquistato la Tirreno-Adriatico, Quintana sembra essere uno dei favoriti. Il colombiano ha dichiarato: “Il Giro è una delle corse più belle che abbia mai corso. È unica, molto emozionante e con molto seguito da parte dei fan. Ho già vinto una volta il Giro e di conseguenza sono particolarmente legato a questa corsa, e non potevo mancare a questa speciale edizione".

Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo). Il corridore olandese è uno specialista del Giro d’Italia: l’anno scorso è stato in testa alla classifica generale per cinque giorni, prima che una caduta gli costasse la Maglia Rosa a due giorni dalla fine del Giro. Settimo nel 2015 e quarto nel 2016, ha promesso che sarebbe tornato per la vittoria. Kruijswijk ha detto: "Dopo il Giro dell'anno scorso, non posso nascondere le mie ambizioni. Tutti sanno che vengo al Giro per salire sul podio finale, cercherò di fare il massimo" .

Adam Yates (Orica-Scott). Il vincitore della Classifica dei Giovani del Tour de France 2016, quarto in classifica generale, sembra essere il favorito numero uno per la Maglia Bianca del Giro d’Italia nella sua ultima stagione da under 26. Il capitano della formazione australiana è uno dei principali contendenti per il podio finale. A proposito del Giro 100, Adam Yates ha dichiarato: “La centesima edizione dona al Giro un tocco extra di prestigio che si riflette nel livello dei corridori che saranno al via quest'anno, soprattutto tra i contendenti per la CG. Il mio obiettivo è lottare per il podio. La concorrenza sarà davvero agguerrita e poi ci sono le due tappe a cronometro… con il team stiamo lavorando duramente per questo obiettivo: correremo al nostro meglio e vedremo dove arriveremo”.

Tra gli altri aspiranti alla vittoria finale ci sono anche Thibaut Pinot (FDJ), Geraint Thomas (Team Sky), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Tejay van Garderen (BMC Racing Team), Tom Dumoulin (Team Sunweb), Ilnur Zakarin (Team Katusha Alpecin)

PHOTO CREDIT: ANSA - BettiniPhoto - LaPresse / Dall'Alto: Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Steven Kruijswijk, Adam Yates