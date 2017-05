Giro d'Italia, tre giorni al via. "Occasione straordinaria per mettere la Sardegna in mostra"

Così il presidente della Regione Francesco Pigliaru commenta la Grande partenza del Giro 100 dalla Sardegna, presentata oggi a Cagliari dall'assessora del Turismo Barbara Argiolas e dai rappresentanti delle città tappa.

Dal 5 al 7 maggio Isola in rosa. Saranno tre le tappe nell'isola per le 22 squadre partecipanti: la prima, il 5 maggio, da Alghero a Olbia; la seconda, il 6, da Olbia a Tortolì; infine la gara dalla città ogliastrina a Cagliari, il 7 maggio. "L'imponente copertura mediatica porterà le immagini del Giro nelle case degli appassionati di sport di 190 Paesi, che mentre seguono la gara potranno ammirare la ricchezza del nostro ambiente. Il cicloturismo ha grandi potenzialità e stiamo investendo molto in questo settore, sapendo bene che i percorsi della bicicletta permettono uno sguardo privilegiato sul paesaggio. Come ho già avuto modo di dire – conclude Francesco Pigliaru -, mi piace pensare che i ciclisti di tante parti del mondo, vedendo il Giro d'Italia, si innamorino della Sardegna e abbiano voglia di scoprirla pedalando".

"Un investimento a lunga gittata".

Secondo Barbara Argiolas, "è il più importante evento ospitato in Sardegna e può tracciare la strada futura nell'ambito del turismo che vogliamo sviluppare in Sardegna e del coinvolgimento delle comunità locali". È un investimento "importante, visto che la Regione sta spendendo circa 4,5 milioni di euro ma che garantisce una visibilità senza precedenti all'Isola: basti pensare alle 150 ore di diretta Rai sui vari canali e ai circa 300 giornalisti accreditati. E il rientro di questo investimento, che non è pensato per un evento spot ma è simbolo di un nuovo approccio culturale al turismo in Sardegna, non verrà valutato solo nei 4 giorni in cui la corsa rosa attraverserà l'isola da nord a sud ma nella sua coda lunga, negli effetti futuri a medio-lungo periodo e nelle sue capacità propulsive che monitoreremo."

Sviluppo del turismo 'lento'. "Manifestazioni di questo genere – ha detto ancora l'assessora – rientrano in un piano d'azione strategico e articolato, in linea con il modello regionale di sviluppo sostenibile, di tutela del paesaggio, di qualità della vita in Sardegna, di valorizzazione di nuovi temi vacanza alternativi e complementari al marino-balneare. La mobilità sostenibile e le ciclovie sono parte integrante di questo approccio, che la Giunta ritiene assolutamente strategico: sono stati stanziati 15 milioni di euro per rinnovare e ampliare la rete ciclabile regionale, ma questo è solo parte del lavoro che va completato con una nuova attività di marketing e promozione per il turismo lento, di esperienza, col quale possiamo allungare la stagione in Sardegna ai mesi spalla."

Il sindaco di Alghero Mario Bruno ha messo l'accento sulla "fortissima attesa della città e sulla grande partecipazione della cittadinanza all'accoglienza della corsa rosa: tanti i volontari coinvolti per l'inaugurazione ideata dallo stilista Antonio Marras". Per l'assessore del Turismo del Comune di Olbia Marco Balata, "l'elemento da sottolineare è la sinergia con gli altri sindaci e l'unità di intenti al di là dei colori politici per dare un'immagine vincente della Sardegna". Infine, l'assessore dello Sport del Comune di Cagliari Yuri Marcialis ha evidenziato come "l'arrivo a Cagliari della terza tappa è il coronamento del lavoro fatto in questi anni, incentrato sulla vivibilità e ciclabilità della città, che porterà ricadute non solo sportiva e di immagine ma anche di sensibilizzazione dei più giovani".