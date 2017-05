Basket, Dinamo sconfitta in casa contro Venezia

VENEZIA - . È una Dinamo che combatte e non molla mai, quella che questa sera è caduta contro un'agguerrita Reyer Venezia. I giganti in maglia rosa soffrono l'offensiva di una Reyer rigenerata dall'esperienza della Basketball Champions League, e toccano il -17. Ma la squadra sarda risale la china e si riporta fino a -1 (83-84): a Devecchi e compagni manca la spallata finale per riportare la gara in parità e completare la rimonta.

A condurre il match il duo Gani Lawal-Rok Stipcevic: il centro nigeriano si aggiudica il duello con Ortner e mette a segno una prestazione monstre da 22 punti con 10/13 da due, 8 rimbalzi e 29 di valutazione totale nei suoi 26' in campo. High stagionale del guerriero Rok Stipcevic che per lunghi tratti ha trascinato i giganti in maglia rosa con la sua leadership nel secondo tempo: per lui 23 punti, 5 rimbalzi e 4 assist per un totale 21 di valutazione. Determinanti i due David: Lighty, protagonista nel primo tempo, a segno con 15 punti e 6 rimbalzi, e Bell, anche lui a referto con 15 punti e 4 assist. Tra le file orogranata emerge un Hrvoje Peric da 27 punti, autore di un terzo quarto stellare con 10 punti in 3'.