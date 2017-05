Alghero, folla per l'anteprima del Giro d'Italia - FOTO

Folla questa sera ad Alghero per la presentazione delle squadre che domani saranno al via del centesimo Giro d'Italia. Astana prima sul palco per ricordare Scarponi, con il compagno di squadra e padrone di casa Fabio Aru a fare gli onori.







Presentate ufficialmente oggi ad Alghero dalla madrina Giorgia Palmas, di fronte ad una grandissima folla, le squadre al via del Giro d'Italia edizione 100. Prima sul palco l'Astana Pro Team, per onorare il recentemente scomparso Michele Scarponi. Il compagno di squadra Fabio Aru, non al via per motivi fisici, ha voluto essere presente nella sua Sardegna. "Sono molto contento di essere qui - ha detto Aru dal palco-, ci avrei tenuto veramente ad essere tra i partenti. Ma ho avuto un infortunio, fa parte della vita, e bisogna andare avanti".

Un grande spettacolo di luci, colori ed esibizioni ha accompagnato il susseguirsi delle squadre. Le foto

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari