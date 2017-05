La Dinamo Sassari tenta l'assalto al quarto posto. "Contro Caserta in palio l'intera stagione"

Ultima giornata di campionato, i sardi sfidano i campani in casa loro: palla a due domenica 7 maggio alle 20:45 al Palamaggiò. Due punti fondamentali per presentarsi ai playoff scudetto da protagonista.







SASSARI - È l'ultima giornata di regular season, e la Dinamo Sassari, dopo un campionato "in rimonta", cerca l'ultimissimo sforzo per arpionare il quarto posto finale in classifica. Utile, molto utile per iniziare i playoff scudetto da una posizione decisamente privilegiata. Ma l'avversario da sfidare domenica 7 maggio, Caserta, è pronta a combattere palla su palla. Anche perchè, senza più nulal da chiedere al campionato, i bianconeri di coach Dell'Agnello vogliono salutare il pubblico con un sorriso, cioè con una vittoria. Una sfida non facile ma che, tirando le somme, vale una stagione. "Vogliamo andare a Caserta per finire il nostro lavoro, chiudendo tra le prime quattro del campionato. Affrontiamo una squadra tosta che, pur non avendo obbiettivi di classifica, vuole giocare bene per salutare al meglio il suo pubblico". Questo il pensiero dell'allenatore dei sardi, Federico Pasquini.

"È una partita tosta, l'ultimo test prima dei playoff ma ci fa bene che ci attenda un test così complicato. È una situazione dove giocare contro una squadra che è leggera mentalmente ma spinta dalla voglia del voler finire bene fa sì che abbiano l'energia giusta per metterci in difficoltà e misurare il nostro valore. Dalla prossima settimana poi siamo consapevoli che si gioca un'altra pallacanestro, a prescindere dalla posizione finale in classifica".