Il Giro d'Italia pedala verso Cagliari. Ultima tappa nell'Isola: il percorso e le strade chiuse al traffico

CAGLIARI - Il Giro d'Italia saluta la Sardegna, e lo fa con l'ultima tappa, tra Tortolì e Cagliari. Nella prima domenica del mese di maggio, il capoluogo sardo si prepara all'invasione della carovana 'rosa'. Tappa sostanzialmente pianeggiante con lievi, ma blande, ondulazioni lungo l'intero percorso. I primi 90 km circa si snodano sulla strada a scorrimento veloce con da segnalare l'attraversamento di numerose gallerie illuminate. Dopo l'uscita dalla ss.125 si attraversa Villasimius e si incontrano alcune brevi salite lungo la strada costiera. Poi è tutto "piatto", fino all'arrivo nel capoluogo sardo, dove il traguardo attende i corridori in via Roma.

In particolare per la giornata di domenica, tra le 14 e le 19, è istituito il divieto di transito in tutte le vie direttamente e indirettamente interessate dal percorso di gara. Risulta quindi difficoltoso spostarsi dal Poetto verso la città e viceversa: il suggerimento, per i residenti della zona e per i frequentatori della spiaggia, è quello di organizzare gli spostamenti in tempo.

I particolari.

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.

Sino alle 24 di domenica 7 maggio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della corsia centrale di via Roma (ex giardinetti) e in piazza Anselmo Contu; a partire dalle 14 di sabato 6 lo stesso divieto interesserà anche la via Roma lato Portici, su entrambi i lati, nel tratto da piazza Amendola al Largo Carlo Felice.



Dalle 24 di sabato 6 sino alle 24 di domenica 7 maggio, sarà presente il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Poetto (tratto piazza Arcipelaghi-Via Tramontana), in viale Diaz (nel tratto tra piazza Manlio Scopigno e piazza Amendola), in vico I° La Playa, nell'area recintata adibita a parcheggio Regione Sardegna, in viale La Playa (tratto tra via Sassari-vico I° La Playa).

Domenica 7 il divieto di sosta sarà esteso, a partire dalle 6 del mattino e sino alla mezzanotte, anche al Largo Carlo Felice nel tratto tra via Mameli e via Roma. A partire dalle 8 e sino alle 19 stesse prescrizioni in via Sassari (tratto via Roma-viale La Playa), in piazza Matteotti e nella traversa I° La Playa (nel tratto tra viale La Playa e via Riva di Ponente) su ambo i lati.



Nella carreggiata adiacente ai villini nel viale Lungo Saline, nel tratto tra piazza Arcipelaghi e via Gorgona, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto ai villini stessi, dalle ore 8 alle 19 di domenica 7/5/2017.



DIVIETI DI TRANSITO.

Anche in questo caso i primi divieti saranno istituiti dal giorno prima dell'arrivo di tappa. In particolare, dalle 20 di sabato 6 e sino alle 24 di domenica 7 è previsto il divieto di transito nella corsia centrale e nella corsia riservata ai bus e ai taxi in via Roma.

A partire dalle 5 del mattino di domenica 7 maggio, sempre sino alle 24, il divieto di transito sarà esteso alle seguenti vie: via Roma, nella carreggiata lato Portici (nel tratto tra Piazza Amendola e il Largo Carlo Felice) e in piazza Anselmo Contu; viale Regina Margherita (nel tratto tra via Sardegna e via Roma); via Porcile (nel tratto tra via Cavour e via Roma); via Concezione (tratto tra via Sardegna e via Roma); via Dei Mille (tratto tra Via Sardegna e via Roma); via Barcellona (tratto tra via Sardegna e via Roma); via Napoli (tratto tra via Sardegna e via Roma); via Baylle (tratto tra via Mercato Vecchio e via Roma).



Dalle 14 alle 19 il divieto di transito sarà istituito in tutte le vie interessate dal percorso di gara. Sarà infatti vietato percorrere in entrambi i sensi di marcia in via Lungo Saline sino a piazza Arcipelaghi; in viale Poetto (nel tratto tra piazza Arcipelaghi e viale Campioni d'Italia); in piazza Manlio Scopigno; in viale Diaz, (nel tratto tra piazza Manlio Scopigno e piazza Amendola; in via Roma; in via Sassari (tratto tra via Roma a viale La Playa); viale La Playa (tratto via Sassari-vico La Playa).



Stesso discorso (divieto di transito tra le 14 e le 19) in tutte le strade che intersecano il percorso di gara. Ovvero: la bretella di collegamento dal Lungomare Poetto a via Lungo Saline; via dell'Idrovora; via Isola di San Pietro (tratto tra via Isola Serpentara e via Lungo Saline); via dei Tritoni (tratto tra via del Pozzetto e viale Poetto); via Marina Piccola (tratto tra Marina Piccola e piazza degli Arcipelaghi); via Levanzo (tratto via Gallinara-viale Poetto); via Pantelleria (solo per il senso di marcia direzione via Gallinara-viale Poetto); via Procida; via S'Arrulloni (tratto via del Sestante-viale Poetto); via Vergine di Lluc (tratto piazza San Bartolomeo-viale Poetto); via Grecale, (tratto via Levante–viale Poetto); via Tramontana (tratto via Noto-viale Poetto); via Tramontana (tratto viale San Bartolomeo-viale Poetto); bretella di collegamento tra la Via Amerigo Vespucci e la nuova rotatoria di San Bartolomeo; via dei Salinieri (solo in direzione di marcia via Freud- piazza Manlio Scopigno); via Cagna (in direzione di marcia via Curie-piazza Scopigno); via della Pineta (nel tratto via Venezia-piazza Manlio Scopigno, solo in direzione di marcia piazza Scopigno); via Rockefeller (nel tratto via Morgagni-viale Diaz, solo in direzione di marcia viale Diaz); via Monte Mixi (tratto via Rockefeller-viale Diaz); via Catania (tratto via Palermo-viale Diaz, solo in direzione di marcia viale Diaz); via degli Sport; via Siracusa (tratto via Palermo-viale Diaz); via Messina (tratto via Bolzano-viale Diaz); piazza Marco Polo, e in particolare tutte le bretelle affluenti in viale Diaz; via Caboto (tratto viale Salvatore Ferrara-viale Diaz); via Ancona (tratto via Brescia-viale Diaz); viale Cimitero (tratto viale Bonaria-viale Diaz); viale Bonaria (tratto via Barone Rossi-piazza Amendola); via Sonnino (tratto piazza Lippi-viale Diaz); via XX Settembre (tratto piazza Lippi-piazza Amendola); via Pirastu (tratto via Campidano- viale Diaz); viale Regina Margherita (tratto vico Regina Margherita-piazza Amendola, solo in direzione piazza Amendola); Largo Carlo Felice, (solo direzione di marcia piazza Yenne–via Roma); via Santa Margherita (solo direzione di marcia via San Giorgio-piazza Yenne); Piazza Yenne (solo senso di marcia direzione via Azuni-piazza Yenne; via Sassari (tratto via Crispi-via Roma); via Roma (tratto via Maddalena-via Sassari); via Riva di Ponente (tratto ss 195-via Molo Sant'Agostino); via Molo Sant'Agostino (tratto via Riva di Ponente-Lungomare New York 11 settembre 2001); Lungomare New York 11 settembre 2001 (tratto piazza Matteotti-piazza Deffenu).



Previsto poi il senso unico alternato, regolato da movieri del traffico, dalle ore 14 alle ore 19 sempre di domenica 7, nel tratto tra piazza Arcipelaghi e via Gorgona, ad esclusione dei bus del CTM, dei taxi e degli autorizzati, nel Lungo Saline (carreggiata adiacente ai villini).