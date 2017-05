Giro d'Italia, arrivo-spettacolo col vento a Cagliari. Sul pavè di via Roma la spunta Gaviria

CAGLIARI - Il corridore colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) vince la terza tappa del 100º Giro dItalia, Tortolì-Cagliari di 148 km. Al secondo e terzo posto si classificano rispettivamente Rüdiger Selig (Bora-Hansgrohe) e Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Grazie alla vittoria di tappa Gaviria è anche la nuova Maglia Rosa di leader della classifica generale della corsa.

RISULTATO FINALE

1 - Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) - 148 km in 3h26'33", media 42,992 km/h

2 - Rüdiger Selig (Bora - Hansgrohe) s.t.

3 - Giacomo Nizzolo (Trek - Segafredo) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Fernando Gaviria (Quick-Step Floors)

2 - André Greipel (Lotto Soudal) a 9"

3 - Lukas Pöstlberger (Bora - Hansgrohe) a 13"

La nuova Maglia Rosa dichiara: "È una gioia immensa anche per come abbiamo vinto da squadra. Volevamo una vittoria prima del giorno di riposo, domani ce la godremo. Tutti sapevano che ci sarebbero stati venti forti e possibilità di ventagli. Eravamo posizionati perfettamente davanti al gruppo e le gambe dei miei compagni andavano a tutta. Hanno aperto il gas, il resto è stata una bella vittoria. Mi sentivo un po in colpa con la squadra perché le cose non hanno funzionato al meglio nelle prime due tappe. Ora abbiamo ottenuto la vittoria che meritavamo".