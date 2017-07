Aru, che impresa al Tour. Scatta agli ultimi tre chilometri e fa il vuoto

Prima arrivo in salita e Fabio Aru trionfa. Vittoria di tappa per lo scalatore sardo che a La Planche des Belles Filles a 2,4 chilometri dal traguardo stacca tutti i concorrenti e si aggiudica il primo posto nella classifica di giornata. Alle sue spalle Daniel Martin poi Chris Froome.







Il successo di oggi permette al villacidrese di fare un grande balzo in avanti nella graduatoria generale passando dal 26° al 3° posto, riducendo a 14 secondi il distacco dalla maglia gialla Chris Froome. "Sono incredulo - queste le prime parole di Aru a Raisport - ho attaccato ai tre chilometri, volevo vedere come stavano gli altri, poi sono arrivato fino in fondo". La vittoria di Fabio Aru non ha precedenti: è il primo ciclista sardo ad aggiudicarsi una tappa al Tour de France.