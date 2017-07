Tour de France, in volata vince sempre Kittel. Aru nel gruppo: "Tappa stressante"

Il tedesco Marcel Kittel vince la sua quinta tappa al Tour de France, ancora una volta in volata. Non Ŕ stata una bella giornata invece per l'Astana, squadra di Fabio Aru, che ha perso per infortunio Dario Cataldo. A causa di una caduta, che gli ha procurato una frattura al posto, lascerÓ il Tour de France. "E' stata una tappa molto stressante - ha detto Aru a fine corsa - c'era tanto vento e ci sono state tante cadute. Oggi devo ringraziare la squadra che mi ha tenuto lontano dai rischi. La perdita di Cataldo Ŕ pesantissima".