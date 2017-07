Villacidro, Aru fa sognare i tifosi: "Può vincere il Tour" - VIDEO

VILLACIDRO - "Non sutzedit ma si sutzedit". Scaramanzia e speranza allo stesso tempo tra i tifosi di Fabio Aru dopo la conquista della maglia gialla alla dodicesima tappa del Tour de France. "Non succede, ma se succede..." è la risposta alla domanda, scontata, se Aru possa ambire a mantenere la maglia fino ai Campi Elisi di Parigi e quindi vincere il giro di Francia.

Al quartier generale del Fabio Aru fan club, lo Spring bar, giovedì sera i sorrisi erano tanti. E anche le birre stappate per festeggiare l'unico corridore sardo nella storia ad aver indossato, per ora per una tappa, la maglia di leader della classifica generale. La strada è ancora lunga, vietato cantare vittoria ma sognare questo sì, per i tifosissimi del cavaliere dei quattro mori, si può. Intanto martedì alcuni di loro faranno i bagagli e dalla Sardegna voleranno oltr'Alpe, lassù sui tornanti delle strade del Tour, dove la strada sale. Ad aspettare quel ragazzo che sulla bici fa sognare un'intera isola.

VIDEO: LE INTERVISTE AI TIFOSI