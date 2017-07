Al Cagliari fa bene l'aria del Trentino. Prima amichevole della nuova stagione, 8-0 sul Redival Val Di Pejo

I rossobl¨ giÓ in gran forma, in rete nel match contro la rappresentativa locale vanno i "classici" nomi: Joao Pedro, Barella, Farias, Giannetti, Borriello, Han e Deiola.







Prima uscita ufficiale, in modalità amichevole, per il Cagliari, e prima sonora vittoria. 8-0 sui padroni di casa del Redival Val Di Pejo, nel cuore del Trentino, meta del ritiro per la preparazione sportiva dei rossoblù. Una gara piena di conferme e con pochissime sbavature. Troppa la differenza in campo tra le due formazioni, certo, ma la forma fisica dei giocatori allenati da Massimo Rastelli sembra essere già al top. Oltre ad allenamenti e attrezzi da palestra, una mano d'aiuto arriva, molto probabilmente, dalla salubre aria della località di montagna "casa momentanea" dei giocatori.

Abbastanza buona la presenza di pubblico sugli spalti: oltre 600, provenienti dal Nord e Centro Italia. In rete ci vanno i "classici", quelli che nelle ultime stagioni sono riusciti a gonfiare la rete tante volte. Quattro marcature per tempo, nell'ordine: apre le danze Joao Pedro, raddoppio di Barella, poi Joao Pedro concede il bis, prima del gol di Borriello. Nella ripresa c'è gloria anche per Farias, Giannetti, Han e Deiola.