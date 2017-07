Borriello rinnova col Cagliari. Bomber rossoblù per due anni

Marco Borriello ha rinnovato il suo contratto con il Cagliari. RimarrÓ in rossobl¨ per altri due anni.







L'attaccante Marco Borriello firma un biennale che sigilla il prolungamento del rapporto con il Cagliari: "Era quello che volevo. L’anno scorso si è creato un rapporto bellissimo con i compagni, l’allenatore e i tifosi. Non avevo motivo per cambiare, è stata una decisione presa quasi in modo naturale”.

Una stagione con tanti obiettivi per il bomber rossoblù. “Innanzitutto la salvezza del Cagliari: sarebbe come inserire un altro mattoncino nelle fondamenta per far crescere questo Club. Poi, dal punto di vista personale, il raggiungimento del traguardo dei 100 gol, me ne mancano ancora 5, spero di superare quota 100. Infine, se dovessi giocare una stagione come quella appena trascorsa, c’è il sogno Mondiale, perché no: sarà difficile ma ci voglio provare, ce la metterò tutta. In fondo, a parte Immobile e Belotti, vedo che negli altri ruoli dell’attacco c’è molta alternanza e Ventura ha speso parole lusinghiere sul mio conto”.

Con l’allenatore Rastelli è nato un bellissimo rapporto. “Leale, sincero, ci diciamo le cose a viso aperto. L’anno scorso mi faceva svolgere un lavoro differenziato per recuperare energie, qualora avessi avuto bisogno all’inizio della settimana. Gli devo molto se in questo finale di carriera sto rendendo così tanto. Questo non vuol dire che abbia il posto assicurato, dovrò sudarmelo come sempre. Stiamo lavorando tanto con il pallone, è un tipo di allenamento che mi piace”.