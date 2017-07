Tour, Aru questa volta non si fa sorprendere. Domani si sale sul Galibier

Michael Matthews si aggiudica la sedicesima tappa del Tour de France ma per i sardi la notizia Ŕ che questa volta, in una gara per velocisti e con un forte vento, Fabio Aru non ha perso secondi preziosi rispetto alla maglia gialla Chris Froome. In classifica generale invariati i primi quattro posti. "Non bisogna sottovalutare nessuna tappa - ha detto Aru -, oggi sono rimasto davanti ed Ŕ andata bene. Da domani ci saranno due tappe spettacolari. Vedremo". Domani infatti ricominciano le salite, su tutte quella del monte Galibier.