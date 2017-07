Aru crolla sull'Izoard, Froome mette le mani sul Tour de France

Niente da fare per Fabio Aru nella 18^ tappa del Tour de France dove ha visto svanire i suoi sogni di gloria. Al traguardo ha trionfato Warren Barguill davanti ad Atapuma, Bardet, Froome e Uran. Il sardo, in crisi, è arrivato dodicesimo e in classifica generale ha perso 1'22" secondi facendosi superare al quarto posto da Mikel Landa. Ora il suo ritardo dalla maglia gialla è di 1'55".