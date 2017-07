Atletica, il fulmine d'Europa è Filippo Tortu

Il ragazzo pi¨ veloce d'Europa Ŕ italiano e si chiama Filippo Tortu. Il 19enne brianzolo con radici in Sardegna oggi ha conquistato la medaglia d'oro dei 100 metri ai Campionati Europei under 20 in corso di svolgimento a Grosseto.







Sul rinnovato rettilineo azzurro dello Stadio Zecchini di fronte ad una tribuna in delirio, Tortu è sfrecciato al traguardo in 10.73 secondi. Battuti il finlandese Samuel Purola (10.79) e il britannico Oliver Bromby (10.88). "Sono venuto a Grosseto per questo. Sapevo di poter vincere, il tempo non ha alcuna importanza. Esultare davanti a questa tribuna gremita e vedere dalla pista questa incredibile macchia azzurra che mi festeggiava è un'emozione che non riesco a spiegare. Ora correrò la 4x100 con i miei compagni, possiamo fare grandi cose. E poi penserò ai Mondiali di Londra".

Per Tortu - all'uscita dalla pista accolto da decine di giovanissimi a caccia di un selfie - è la seconda medaglia internazionale della sua giovanissima carriera: nel 2016 era stato, infatti, argento ai Mondiali under 20 in Polonia. L'Italia dell'atletica in 24 edizioni della rassegna continentale juniores non aveva mai vinto l'oro dei 100 metri: Tortu è stato il primo anche in questo.