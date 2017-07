Sport a Cagliari: gestione delle palestre comunali, al via il bando per società e associazioni

Il Comune di Cagliari ha pubblicato il bando per la concessione delle palestre scolastiche comunali in favore di associazioni, società sportive, scuole.







Gli impianti sono: le Palestre “A” e “B” in via degli Sport, il Palasport “Fratelli Pirastu” (Via Rockefeller), il Pattinodromo, lo Stadio comunale di Atletica leggera (via degli Sport), il campo di calcio di via Pessagno, la Cupola Geodetica, la Palestra di via degli Stendardi e l'impianto Sportivo Polivalente di via Monte Acuto.

Qui il bando completo. Gli interessati ad ottenere la concessione dovranno presentare domanda, per via telematica, entro e non oltre il prossimo 22 agosto 2017. La concessione avrà validità per l'intero periodo richiesto e non oltre la conclusione della stagione sportiva 2017/2018.