Serie A, per il Cagliari esordio col botto: subito Juve e Milan

Il Cagliari debutterà nel nuovo campionato sul terreno della Juventus campione d’Italia. Seconda giornata e altra trasferta, a San Siro contro il Milan.

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, il debutto casalingo stagionale, avversario il Crotone.

La quarta giornata vedrà i rossoblù di scena a Ferrara contro la Spal, mentre nel quinto turno, che si disputerà in turno infrasettimanale il 20 settembre, il Cagliari riceverà la visita del Sassuolo. Il calendario ha previsto un doppio impegno casalingo consecutivo: alla sesta arriverà il Chievo.

Nella settima giornata è in programma la trasferta a Napoli; nella settimana seguente il Cagliari ospiterà il Genoa.

Il nono turno vedrà la squadra di Rastelli impegnata all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Nella decima giornata i rossoblù affronteranno in casa il Benevento nel secondo turno infrasettimanale previsto per il 25 ottobre, una partita seguita dalla gara in trasferta contro il Torino.

Nuova gara casalinga per la dodicesima giornata: alla Sardegna Arena scenderà l’Hellas Verona. Quindi i rossoblù giocheranno alla Dacia Arena contro l’Udinese per la tredicesima giornata e nel turno numero quattordici se la vedranno in casa con l’Inter. Bologna fuori e Sampdoria alla Sardegna Arena sono gli impegni seguenti per la quindicesima e sedicesima giornata.

Il diciassettesimo turno contempla ancora una trasferta all’Olimpico, stavolta l’avversario sarà la Roma. Nella diciottesima giornata i rossoblù ospitano la Fiorentina e chiuderanno il girone d’andata il 30 dicembre sul terreno dell’Atalanta.

L’ultima giornata del campionato è prevista domenica 20 maggio 2018 con inizio delle partite fissate per le 20.45.

Questo il commento dell’allenatore rossoblù Massimo Rastelli: “Ci attendono subito due partite molto difficili, ma per questo altrettanto stimolanti. Sarà importante affrontare queste gare con l’atteggiamento giusto e con determinazione, sono sicuro che i miei ragazzi saranno all’altezza del compito. Il 10 settembre ci sarà l’esordio casalingo nel nuovo stadio: non vediamo l’ora di assaporare l’atmosfera della Sardegna Arena e spero che i nostri tifosi possano divertirsi insieme a noi”.