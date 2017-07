Riccardo Paolini è il capo allenatore della Cagliari Dinamo Academy

Paolini ha iniziato la sua carriera nel 1987 con la squadra della sua città a fianco di Valerio Bianchini conquistando subito uno scudetto. Dopo alcune esperienze da head coach a Todi e Fossombrone è tornato nel 2003 alla Scavolini come vice allenatore di Phil Melillo (raggiungendo finale di Coppa Italia e semifinale scudetto) e di Marco Crespi per poi lavorare a fianco di Attilio Caja a Roseto nel 2005/2006. L’anno successivo ha ricoperto l’incarico di capo allenatore al Banco di Sardegna Sassari, in Serie A2, per poi passare nell’estate del 2007 alla Bartoli Fossombrone, in Serie B1, dove è rimasto per due stagioni.

Paolini ha quindi allenato per diverse annate in Serie A dilettanti, tra Agrigento, Perugia e Firenze, prima di accettare l’incarico di responsabile del settore giovanile a Pesaro nel 2014/2015. Dopo l’esonero di coach dell’Agnello, è diventato nel mese di gennaio l’head coach dell’allora Consultinvest portandola alla salvezza grazie alla vittoria nell’ultima giornata contro la Pasta Reggia Caserta. Confermato a Pesaro nella stagione successiva, l’allenatore marchigiano ha raggiunto un’altra salvezza mentre dal mese di gennaio dell’anno scorso ha guidato Ferentino, in Serie A2.

“Sono felicissimo ed entusiasta – commenta coach Paolini – della possibilità di allenare a Cagliari anche perchè ritengo che la scelta fatta dalla Dinamo Sassari sia veramente lungimirante e sia un esempio da seguire per tutte le squadre di Serie A. Penso infatti che il mondo del basket italiano debba ristrutturarsi ad immagine di quello americano che prevede NBA, D- League ed NCAA e per questo sono stato un fautore della creazione di un campionato Under 20 competitivo. Essere dunque il coach della cagliari Dinamo Academy è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.