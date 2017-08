Dai trionfi con la Dinamo Sassari a quelli (sperati) con la nazionale italiana. Meo Sacchetti nuovo ct dell'Italbasket

ROMA - Romeo Sacchetti è il commissario tecnico della nazionale nelle gare di qualificazione al mondiale 2019. Il oresidente della Federazione italiana pallacanestro ha scelto l’attuale tecnico della Vanoli Cremona - ed ex della Dinamo Sassari, portata sul tetto d'Italia - per guidare gli azzurri verso la rassegna iridata che si disputerà in Cina e che potrebbe portare alla qualificazione ai giochi olimpici di Tokyo 2020. "Sono onorato – dice Sacchetti – di tornare a vestire questa maglia, stavolta come ct. Ringrazio il presidente Petrucci e la Federazione per la fiducia che mi hanno voluto accordare".



L’esordio di Sacchetti alla guida della nazionale il prossimo 23 novembre in Italia contro la Romania, primo impegno del girone D delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2019. Nel girone degli azzurri anche la Croazia e una squadra proveniente dai gironi di pre-qualificazione al mondiale (in programma dal 2 al 19 agosto 2017). E arrivano anche gli auguri-complimenti dai piani alti della Dinamo Sassari: "Un grande in bocca al lupo per l'importante incarico alla guida della nazionale. All'ex tecnico biancoblù i migliori auguri da parte di tutto il club, perchè questa sua nuova avventura sia ricca di soddisfazioni e successi".