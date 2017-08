Il re della Ostar 2017 ritorna a casa. Grande festa a Cagliari per Andrea Mura - FOTO/VIDEO

"Complimenti a tutti, soprattutto al mio team, dai professionisti ai volontari. Sono imprese che non si possono compiere da solo. Sono davvero molto contento, anche gli inglesi si sono affezionati alla nostra barca. Non so che parole esprimere, ma è tutto fantastico". È visibilmente emozionato, Andrea Mura, dopo aver ricevuto l'abbraccio delle tantissime persone presenti al porto di Cagliari per riabbracciare lo skipper sardo, fresco vincitore - per la seconda volta, un record storico - della Ostar 2017.